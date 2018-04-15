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Кремль определился с мессенджером
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Кремль перешел на «аську» 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Мессенджер ICQ будут использовать в чатах администрации президента и конференц-коллах пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале «Пул N3» журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
По его словам, ICQ заменит чиновникам Telegram, заблокированный по решению суда Роскомнадзором. «Когда я его в последний раз открывал, [премьер-министр Дмитрий] Медведев еще даже президентом не был», — шутит корреспондент.
>>Песков установил ICQ 
13 апреля сообщалось, что Песков установил ICQ и тестирует его, но решения о том, какой мессенджер будут использовать в Кремле, принято не было, передает «Интерфакс».
Ранее в тот же день Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Доступ к мессенджеру будет ограничен с 16 апреля до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ.
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