Феномен Цукерберга: как заработать на покаянии $3 млрд

«Антироссийская политика» даже Марка Цукерберга завела в Конгресс США . По такому случаю основатель Facebook надел костюм и галстук. А еще подложил подушечку на стул — для солидности, наверное. Удивительно, что Цукербергу не припомнили славянские корни. На Капитолийском холме его допрашивали почти пять часов, отмечает телеканал «МИР 24».

Вопрос был простым: как так вышло, что персональные данные 87 миллионов человек, подписчиков социальной сети, попали в распоряжение частной британской компании «Кембридж Аналитик»? Это произошло еще в 2013-м.

И это, конечно, большой скандал. Казалось бы, причем здесь Россия ? Но и здесь без российской темы не обошлось. Все свелось к обсуждению русских хакеров и пресловутого уже вмешательства Кремля в американские выборы. Цукерберг даже заговорил о «гонке вооружений» в Интернете.

«Мы недостаточно думали о нашей ответственности, и это была большая ошибка, это была моя ошибка, и мне очень жаль. Я основал Facebook, я запустил его, и я отвечаю за то, что здесь происходит. Недостаточно того, чтобы люди сами контролировали свою информацию, мы должны убедиться, что разработчики также защищают свою информацию», — сказал Цукерберг.

Сенаторов извинения, похоже, устроили. К тому же он пообещал нанять дополнительно 20 тысяч программистов, чтобы обеспечить безопасность личных данных.

Кстати, пока шли слушания в Сенате, акции Facebook поднялись в цене на 4,5 процента. То есть за пять часов, как подсчитал Forbes , Цукерберг стал богаче почти на три миллиарда долларов. Такое вот выгодное сотрудничество с властью.

Павлу Дурову , основателю Telegram, дорого обошелся отказ от сотрудничества с государством. Таганский суд Москвы в эту пятницу запретил работу мессенджера на территории России. Мессенджера, которым активно пользуется 200 миллионов человек. Блокировка начнется с понедельника. Все потому, что Дуров отказался предоставить ФСБ ключи шифрования. Да, с одной стороны, анонимность — это принцип свободы. Но с другой — это вопрос безопасности.

«Знаете, из каких-то простых историй — это нарушение авторских прав и распространение пиратского контента. Из более сложных историй — это анонимность, связанная с взрывами, с уведомлением о том, что где-то заложена бомба, закладки наркотические. Это не специфика Telegram, это специфика анонимности. Все, что можно сделать с помощью анонимности, спрятав свое действительное лицо, начиная с простых историй, таких как клевета и оскорбления, заканчивая вирусами и разнообразными атаками, когда на конце кто-то спрятался от всех», — прокомментировал Герман Клименко , советник президента РФ по вопросам развития интернета.

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