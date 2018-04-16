Россияне сообщили о проблемах с доступом к Telegram

Российские пользователи сообщили о проблемах с доступом к Telegram

Мессенджер Telegram уже не доступен ряду пользователей в России , сообщают в соцсетях. Ранее в понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram в соответствии с решением суда. Также Роскомнадзор начал юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram, сообщил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров В соответствии с законодательством РФ, блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов. Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Суд уже направил решение в Роскомнадзор. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.