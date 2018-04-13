Что лучше, Windows 7 или Windows 10: сравнительная таблица

Между привычной Windows 7 и новейшей Windows 10 есть много общего, но отличий гораздо больше. Представляем сравнительный обзор двух систем, чтобы вы могли решить, какая вам ближе.

Windows 7 и Windows 10: в чем сходства и различия?

Windows 10 является попыткой Microsoft синхронизировать между собой всевозможные устройства под управлением одной ОС. Сюда входят компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, а также игровые приставки XBox. Windows 7, в свою очередь, предназначена исключительно для ПК и ноутбуков. С учетом этого, в «десятке» есть много того, чего нет в «семерке», но и общего тоже хватает. Главное отличие — конечно, дизайн. Windows 10 оптимизирована и под монитор, под тачскрин. Windows 7 рассчитана только на наличие компьютерной мыши и имеет меню «Пуск». Следующая версия, Windows 8.1, радикально подошла к перемене пользовательского интерфейса, резко лишив юзеров кнопки «Пуск» и заменив ее на «живые тайлы». В Windows 10 меню «Пуск» возвращается, но при этом оно сочетается с набором тайлов, что делает новую ОС удобной для пользователей любых устройств. Другое отличие Windows 10 от Windows 7 — функция поиска. Поиск в Windows 7 позволяет искать файлы и приложения на локальном компьютере. В Windows 10 ареал поиска расширяется: пользователь может напрямую с рабочего стола осуществлять поиск в Интернете, а также в магазине приложений Windows Store. Кроме того, в новой системе есть голосовой поиск, осуществляемый при помощи помощника Cortana. Еще одно отличие — управление файлами. И Windows 7, и Windows 10 используют Проводник, но в новой системе он значительно более удобен и информативен. Проводник в Windows 10 имеет «ленту» функций, как современный Microsoft Office, а окна копирования и вставки отображают скорость операции в виде графиков. Все это Windows 10 тоже взяла у Windows 8.1. Большое различие между двумя системами составляют уведомления. В Windows 7 каждое приложение выбрасывает свои всплывающие окна на экран, плюс к тому, есть область уведомлений в нижнем правом угу экрана. В «десятке», в свою очередь, все уведомления системы и приложений собраны в одной ленте и, кроме того, упорядочены по времени. Крупное нововведение по сравнению с Windows 7 сделано в плане управления рабочим пространством. В Windows 10 наконец-то появились виртуальные рабочие столы, к которым привыкли пользователи Android и уже давным-давно привыкли пользователи Mac OS и фанаты Linux. В Windows 7 их еще нет, хотя уже имеется поддержка нескольких мониторов. Windows 7 пользуется сумасшедшей популярностью среди любителей компьютерных игр. Windows 10 намерена перехватить пальму первенства. В систему включен DirectX 12, который обеспечивает существенное повышение производительности игр, а также комплексную интеграцию с XBox за счет встроенного приложения с подключением к XBox Live. Windows 7 и Windows 10: сравнительная таблица

Перечислять нововведения Windows 10 можно долго: Snap Assist, шкала активности пользователя, синхронизация рабочих столов между разными устройствами, Windows Continuum, логическое объединение и аппаратное шифрование жестких дисков, и многое другое. Специально для вас мы приводим таблицу, которая позволит оценить возможности двух систем в сравнении.

Сравнительная таблица Windows 7 и Windows 10 Windows 7 Windows 10 Разработчик

Microsoft

Microsoft Дата выпуска для OEM 22 июля 2009

15 июля 2015 Дата выпуска для пользователей

22 октября 2009

29 июля 2015 Метод обновления

Windows Update

Windows Update, Windows Store, Windows Server Update Services Платформы

IA-32, x86-64 IA-32, x64, ARMv7 Тип ядра

Гибридное

Гибридное Лицензия

Проприетарная

Проприетарная Предыдущая версия

Windows Vista

Windows 8.1 Следующая версия

Windows 8 Нет Поддержка

До 13 января 2015

До 30 октября 2020 Расширенная поддержка

До 14 января 2020

До 14 октября 2025 Цена

~12 000 р. (Pro)

~14 000 р. (Pro) Системные требования Процессор

IA-32 или x86-64,

частота от 1ГГц

IA-32 или x64,

частота от 1Ггц Оперативная память

IA-32: от 1 Гб x64: от 2 Гб IA-32: от 1 Гб x64: от 2 Гб Видео

Графический процессор с поддержкой DirectX9 и драйвером WDMM версии 1.0 (необязательно, требуется только для Aero)

Графический процессор с поддержкой DirectX9 и драйвером WDMM версии 1.0 и выше Разрешение экрана

От 800 x 600 От 800 x 600 Устройства ввода

Клавиатура, мышь

Клавиатура, мышь, тачскрин Свободное место на диске

IA-32: от 16 Гб x64: от 20 Гб IA-32: от 16 Гб x64: от 20 Гб Функциональность Меню «Пуск»

Меню «Пуск», которое включает в себя список установленных приложений и строку поиска

Комбинированное меню «Пуск», которое включает и список приложений, и Windows Live Tiles Справка и поддержка

Справка Windows Help

Голосовой помощник Cortana Встроенный браузер

Internet Explorer 8 Microsoft Edge Безопасность

Защита паролем

Биометрическая идентификация пользователя Кроссплатформенность

ПК, ноутбуки

ПК, ноутбуки, планшеты, смартфоны Поиск

Строка поиска в меню «Пуск» и в Проводнике, поиск в пределах локального компьютера

Строка поиска, Проводник, голосовой поиск Cortana, возможность поиска в Интернете Проводник

Функция Избранное, позволяющая переходить к часто посещаемым папкам

Функция Быстрый доступ, позволяющая переходить к последним файлам и папкам Многозадачность

Переключение между несколькими работающими приложениям

Snap Assist: возможность запуска до 4 приложений на одном экране и быстрого переключения между ними

Список текущих задач

Alt + Tab Кнопка Task View Виртуальные рабочие столы

Нет Есть Интеграция с XBox

Нет Есть Читайте также: Windows 10: предварительное знакомство

Обзор ОС Windows 10 S: безопасность за счет комфорта и удобства использования

Windows 10 Redstone 4: первый взгляд на обновление Фото: Trusted Reviews, pxhere.com