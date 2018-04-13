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Названа дата блокировки Telegram
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Названа дата блокировки Telegram 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Роскомнадзор отправит адреса мессенджера Telegram в выгрузку для операторов связи и интернет-провайдеров в понедельник, 16 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».
Источник, знакомый с решением надзорного органа, сказал, что добавление адресов Telegram в выгрузку для поставщиков информационных услуг планируется на следующей неделе.
13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать сервис Telegram на территории России. Соответствующее решение уже передано сотрудникам надзорного ведомства. Адрес веб-версии мессенджера уже внесен в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.
Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ. Юристы Telegram неоднократно называли эти требования незаконными и технически неисполнимыми.
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