Названа дата блокировки Telegram

Роскомнадзор отправит адреса мессенджера Telegram в выгрузку для операторов связи и интернет-провайдеров в понедельник, 16 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник, знакомый с решением надзорного органа, сказал, что добавление адресов Telegram в выгрузку для поставщиков информационных услуг планируется на следующей неделе.

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать сервис Telegram на территории России . Соответствующее решение уже передано сотрудникам надзорного ведомства. Адрес веб-версии мессенджера уже внесен в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.