Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро

Доступ к мессенджеру Telegram заблокировал оператор Wi-Fi в столичном метро "МаксимаТелеком".

Как сообщили в компании, оператор связи намерен действовать в соответствии с законом. А блокировка ресурсов, внесенных в "черный список" Роскомнадзора , происходит автоматически, передает Агентство "Москва"

Отмечается, что операторы начали блокировать доступ к мессенджеру в понедельник, 16 апреля, после 12:00. В это время обновился реестр запрещенных сайтов и приложений.

Ране стало известно, что Роскомнадзор изучит способы, позволяющие обходить блокировку Telegram. Речь идет о прокси— и VPN-сервисах.