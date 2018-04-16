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Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
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Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро 

Москва24 1 час назад
Фото: m24.ru
Доступ к мессенджеру Telegram заблокировал оператор Wi-Fi в столичном метро "МаксимаТелеком".
Как сообщили в компании, оператор связи намерен действовать в соответствии с законом. А блокировка ресурсов, внесенных в "черный список" Роскомнадзора, происходит автоматически, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что операторы начали блокировать доступ к мессенджеру в понедельник, 16 апреля, после 12:00. В это время обновился реестр запрещенных сайтов и приложений.
Ране стало известно, что Роскомнадзор изучит способы, позволяющие обходить блокировку Telegram. Речь идет о прокси— и VPN-сервисах.
Ведомство ограничило доступ к мессенджеру на территории России на основе постановления Таганского районного суда. Решение было принято 13 апреля. Поводом стал отказ Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений.
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