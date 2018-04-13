Песков тестирует ICQ после блокировки Telegram судом 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тестирует ICQ после решения суда о блокировки Telegram, передает радиостанция «Говорит Москва».
«Пробуем пока», — сказал Песков.
Ранее пользоваться ICQ в случае блокировки Telegram призывал советник президента по развитию интернета Герман Клименко, отмечает радиостанция.
6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram в Таганский суд. До подачи иска — в марте — Роскомнадзор направлял Telegram уведомление о намерении подать иск в случае, если мессенджер не выполнит требование ФСБ и не предоставит службе ключи для дешифровки сообщений пользователей. Telegram этого не сделал несмотря на то, что Верховный суд РФ признал данное требование законным. Сегодня, 13 апреля Таганский районный суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России, решение суда подлежит немедленному исполнению.
ICQ — бесплатная программа обмена сообщениями для мобильных и других платформ с поддержкой голосовой видеосвязи. Сервис запущен еще в 1996 году. Принадлежит Mail.ru Group.