Роскомнадзор назвал условия разблокировки Telegram

Роскомнадзор готов вернуться к переговорам с Telegram и разблокировать мессенджер, только если компания выполнит закон и все требования суда.

Как пишет РБК , об этом 13 апреля заявил глава РКН Александр Жаров . «Обратное развитие событий возможно после выполнения Telegram требований федерального закона об организаторах распространения информации (ОРИ), указанных в исках ФСБ и подтвержденных решением судов в двух инстанциях», — уточнил он. Жаров также подчеркнул, что вносить в реестр запрещенной информации будут весь сервис. «Это произойдет после проведения необходимой технической подготовки», — заявил он, однако конкретных сроков блокировки так и не назвал. Ранее Жаров сказал, что не будет называть точное время закрытия мессенджера, поскольку это «бомба для журналистов».

Сегодня утром судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и разрешила заблокировать мессенджер Telegram на территории России

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