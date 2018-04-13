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Роскомнадзор назвал условия разблокировки Telegram
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Роскомнадзор назвал условия разблокировки Telegram 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Роскомнадзор готов вернуться к переговорам с Telegram и разблокировать мессенджер, только если компания выполнит закон и все требования суда.
Как пишет РБК, об этом 13 апреля заявил глава РКН Александр Жаров. «Обратное развитие событий возможно после выполнения Telegram требований федерального закона об организаторах распространения информации (ОРИ), указанных в исках ФСБ и подтвержденных решением судов в двух инстанциях», — уточнил он. Жаров также подчеркнул, что вносить в реестр запрещенной информации будут весь сервис. «Это произойдет после проведения необходимой технической подготовки», — заявил он, однако конкретных сроков блокировки так и не назвал. Ранее Жаров сказал, что не будет называть точное время закрытия мессенджера, поскольку это «бомба для журналистов».
По материалам «Фонтанки».
Сегодня утром судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и разрешила заблокировать мессенджер Telegram на территории России.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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