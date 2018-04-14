Telegram — умер, но жив

Операторы начнут блокировку Telegram с понедельника, 16 апреля, сообщил источник «Интерфакса» Роскомнадзор уже внес в реестр запрещенных ресурсов сайт и веб-версию мессенджера.

ОБСЕ подвергли критике блокировку Telegram, заявив, что это решение «ограничивает свободу слова». Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал российские власти пересмотреть решение. А в Госдуме уже заявили, что если у Роскомнадзора не выйдет полная блокировка мессенджера, то можно изменить законы. Как россияне готовятся к блокировке Telegram?

Последние сутки пользователи Рунета активно изучают, что такое VPN, прокси и TOR и как ими пользоваться. Если коротко, прокси-сервисы — это чужие окна, через которые видно мир чужими глазами. Ваш IP-адрес скрывается, Telegram-трафик течет к нужному серверу. VPN — сервис можно сравнить с тоннелями метро, когда можно на одну станцию попасть по разным линиям. Ваш трафик не только прибудет к нужной точке не из России , а, например, из США . При этом его можно еще и зашифровать. А TOR — это анонимная распределенная сеть. TOR можно сравнить с телепортом, который разбирает вашу информацию на атомы, а потом собирает в другом месте.

Как это все установить? Сам Telegram и соцсети завалены инструкциями, некоторые пугающе длинные и непонятные. Хотя некоторые Telegram-каналы предложили читателям пройти по ссылке, и все настройки прокси установятся автоматически. Член правления «Опоры России», партнер компании ИДК PIN GROUP Дмитрий Котровский не считает Telegram уникальным, но подготовился к блокировке.

Дмитрий Котровский член правления «Опоры России», партнер компании ИДК PIN GROUP «Я попробовал сейчас пройти все необходимые возможности для того, чтобы продолжать использовать этот инструмент, посмотрим, как это с понедельника будет работать. Все очень быстро. Сам ресурс предоставил возможность перейти по ссылкам, благодаря которым в будущем вы якобы будете иметь возможность получать ту информацию, которую вы привыкли получать из этого инструмента».

Справились не все. Политолог, автор Telegram-канала Politburo 2.0 Евгений Минченко , находясь на Красноярском экономическом форуме, лично помогал некоторым участникам.

Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» «При мне один из высокопоставленных чиновников скачал VPN под моим чутким руководством, надеюсь в этом ничего нет, нарушающего закон. Я думаю, что то, что сейчас происходит, очень сильно работает на капитализацию бренда Telegram, на репутацию Telegram как надежного мессенджера. Естественно, какой будет ореол элитности, что, мол, не каждый сюда может теперь попасть и прочитать очень важную и интересную информацию, а только тот, кто умеет соответствующим образом настроить свои гаджеты».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой , ведущий в Telegram свой канал, готов перейти на другой мессенджер, но какой, пока не уточняет. VPN он устанавливать не стал.

Петр Толстой вице-спикер Госдумы «Я честно вам скажу, что я в силу возраста не являюсь продвинутым юзером, чтобы самостоятельно устанавливать все эти VPN, я понимаю, как это работает, и, в принципе, знаю, что такая возможность есть, но я вас уверяю, что для нормальной работы это все равно неудобно».

В соцсетях пишут, что пока обходы с прокси или VPN могут тормозить или работать с перебоями из-за наплыва пользователей. Что касается коллег Толстого по Госдуме, то журналисты рассказывали Business FM , что сами помогали некоторым депутатам устанавливать прокси и VPN. У Виталия Милонова , кстати, тоже ведущего свой Telegram-канал, VPN уже давно стоит.

Виталий Милонов член комитета Госдумы по международным делам «VPN я пользуюсь очень давно, потому что VPN нужен для того, чтобы подключаться к публичным WI-FI сетям, чтобы твой телефон не сразу раздели до ниточки, до микросхемки. Если это не будет нарушать закон, то буду продолжать пользоваться. Если я пойму, что это нарушает закон, то, наверное, я не буду иметь право это делать. Я же могу пользоваться TOR, dark net, но я этого не делаю».