Дуров сообщил о сбое в работе Telegram в Европе

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе мессенджера у европейских пользователей. "Серьезный перегрев одного из серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов", — написал он в своем аккаунте в Twitter. Также Дуров принес свои извинения пользователям и добавил, что проблема решается. Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon Google , Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Ночью 27 апреля ряду российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс" , Twitter, Facebook и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".