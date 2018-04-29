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Дуров сообщил о сбое в работе Telegram в Европе
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Дуров сообщил о сбое в работе Telegram в Европе 

РИА Новости 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе мессенджера у европейских пользователей.
"Серьезный перегрев одного из серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов", — написал он в своем аккаунте в Twitter.
Также Дуров принес свои извинения пользователям и добавил, что проблема решается.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Ночью 27 апреля ряду российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".
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