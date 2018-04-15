Ещё
Аккаунт в госмессенджере из Крыма взломали за три минуты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарова прокомментировала введение новых санкций
Захарова прокомментировала введение новых санкций

Аккаунт в государственном мессенджере из Крыма взломали за три минуты 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пользователь портала TJ опробовал мессенджер «Диалог М», разработанный государственной компанией «Крымтехнологии», и обнаружил в нем проблемы с безопасностью.
Автор Артем Леготин протестировал браузерную версию мессенджера, выяснив, что взломать чей-либо аккаунт можно с помощью брешей в системе авторизации. Как утверждает пользователь, на получение доступа к любому профилю тратится всего 3-4 минуты.
В публикации отмечается, что пользователь взломал аккаунт редактора TJ с согласия последнего и «с надеждой на то, что разработчики исправятся».
О старте публичного тестирования «Диалога М» было объявлено 14 апреля. Один из разработчиков мессенджера Игорь Мартыненко сообщил «Крыминформу», что продукт представлен в качестве возможной альтернативы подобным приложениям иностранных компаний, в том числе Telegram, доступ к которому в России начнут блокировать 16 апреля.
«В ближайшем будущем он ["Диалог М"] точно ничем не будет уступать существующим мессенджерам. Его никогда не забанят. В плане конференции он будет даже получше, чем Telegram», — отмечал Мартыненко.
Решение о блокировке Telegram на территории России было вынесено 13 апреля судом в Москве. Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ. Юристы Telegram неоднократно называли эти требования незаконными и технически неисполнимыми.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии3  Ещё 126 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак угодила в громкий скандал107
Кого коснутся новые антироссийские санкции217
США изменили условия вывода войск из Сирии389
Рыбке настал конец234
В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение