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Песков не знает, чем заменить Telegram, если его заблокируют
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Песков не знает, чем заменить Telegram, если его заблокируют 

Вести.Ru 12 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, чем заменит мессенджер Telegram, если будет принято решение о его блокировке в России.
"Сейчас, насколько я понимаю, идет рассмотрение этого дела в суде. Давайте дождемся его итогов. Еще раз повторяю: закон есть закон. А чем заменить — пока не знаю, но вы знаете, что выбор достаточно богатый", — сообщил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
13 апреля в Таганском суде Москвы начнется рассмотрение по существу иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Основанием стало то, что компания Павла Дурова не предоставила ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей в установленный 15-дневный срок после получения предупреждения.
В Telegram считают, что требования о выдаче ключей не только незаконны, но и технически неисполнимы.
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