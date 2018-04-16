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Провайдеры начали блокировать Telegram
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Провайдеры начали блокировать Telegram 

Вести.Ru 16 минут назад
Фото: Вести.Ru
Провайдеры начали исполнять постановление о блокировке сервисов мессенджеру. Доступ ограничивается к интернет-версии, веб клиенту и приложению Telegram.13 апреля суд в Москве постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России, в тот же день веб-версия сервиса попала в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. «Информация о данных интернет-ресурсах (сайтах Telegram) в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на сайте. Там уточняется, что в Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории РФ к интернет-ресурсам мессенджера. Операторы связи и интернет-провайдеры должны полностью ограничить доступ к Telegram в РФ в течение суток с момента внесения Telegram в базу запрещенных ресурсов. В настоящее время Telegram работает с сильными перебоями. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил «Интерфаксу», что процесс блокировки мессенджера может занять несколько часов. По его словам, Роскомнадзор в понедельник направит запросы в онлайн-магазины App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram. На блокировку Telegram отреагировали международные структуры, обвинив российские власти в очередной попытке интернет-цензуры. В ОБСЕ призвали РФ отказаться от блокировки мессенджера, отметив, что в последние годы Telegram стал важным каналом для распространения информации СМИ. В заявлении международной неправительственной организации «Репортеры без границ» в Восточной Европе и Центральной Азии говорится, что это «новый мощный удар по свободе слова в России»: «Одновременно это предупредительный сигнал другим технологическим компаниям-гигантам, которые противодействуют российским властям. Атакован инструмент, необходимый для работы журналистов, особенно для конфиденциальности их источников и собранных данных». Госорганы и компании пока не спешат переходить из Telegram в конкурирующие мессенджеры. В Минкомсвязи же заявили, что решение о блокировке Telegram не нанесет ущерба пользователям мессенджера, которые либо «воспользуются другими ресурсами, либо обойдут блокировку». «Часть аудитории спокойно перекочует в другие сервисы, тем более что многие пользователи Telegram и так применяли другие мессенджеры, а те, кто захочет остаться в данном продукте, знают большое количество способов, каким образом обойти блокировку», — заявил накануне замминистра связи Алексей Волин.
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