Telegram внесли в реестр запрещенных сайтов

Веб-версия Telegram попала в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора

Несмотря на внесение мессенджера в список, доступ к сервису пока что остается открытым: напротив номера и даты оснований для внесения в реестр стоит отметка «Доступ не ограничивается».

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что ведомство начнет блокировать мессенджер в «ближайшее время», однако точную дату он не назвал. «Представляете, идут боевые действия и вы говорите: "А вы когда атаку начнете?" Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу», — сказал Жаров.

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал пользователям встроенные методы обхода блокировок, но предупредил, что без VPN-сервисов стабильная работа мессенджера не гарантирована.