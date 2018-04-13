Как запустить Windows 7 в режиме XP

Многие из нас с трудом отказываются от привычных программ и даже просто от особенностей операционной системы, на которой проработали несколько лет. Новая система на старую не похожа, да и далеко не все ПО запускается даже в режиме совместимости. Специально для таких конформистов придумали Microsoft XP mode, который можно запустить с помощью виртуальной машины.

Шаг 1. Проверьте версию Windows 7 Microsoft предлагает бесплатный режим Windows XP для версий Windows 7 Professional, Ultimate и Enterprise. Работая в нем можно продолжать использовать предыдущие версии приложений, которые больше не работают в Windows 7.

Сначала проверьте, какая у вас версия Windows 7. Для этого нажмите комбинацию клавиш + или щелкните правой кнопкой мыши на вкладке главного меню «Компьютер» и выберите «Свойства».

Если у вас установлена версия Home Basic (Домашняя) или Home Premium (Домашняя расширенная), вам придется немного потрудиться.

Шаг 2. Загрузите файлы для режима XP Для начала вам будет нужна программа Windows Virtual PC для настройки виртуальной машины.

Затем загрузите собственно режим XP. Если вы используете Windows 7 в 64-разрядной версии, вам нужно будет скачать XP-mode из соответствующего источника загрузки от Microsoft.

На выходе будут доступны две загрузки: WindowsXPMode_en-en.exe — это полная версия Windows XP, включая медиаплеер и медиацентр. Второй файл — WindowsXPMode_N_en-en.exe, в котором Windows Media Center отсутствует.

Шаг 3. Установка и настройка режима XP Сначала установите «Windows Virtual PC», она будет отображаться как «Обновление для Windows (KB958559)». После перезагрузки приложение Windows Virtual PC будет доступно для работы и вы можете настроить виртуальные системы.

Затем установите режим Windows XP и запустите его. Выполните соответствующие шаги, следуя подсказкам мастера установки. После этого вы можете использовать виртуальную Windows XP. Для этого откройте «Режим Windows XP» в меню «Пуск».

Режим XP в «домашних» версиях Windows 7 Если у вас не установлен один из вышеупомянутых вариантов Windows 7, вы все же сможете установить XP-mode. Главным условием будет наличие легального установочного компакт-диска или загруженного ISO-файла Windows XP.

Откройте Windows Virtual PC в меню «Пуск» и нажмите «Создать виртуальный компьютер» в верхней части строки меню. Затем следуйте инструкциям мастера установки.

После того, как вы настроили виртуальную машину, вставьте в дисковод компакт-диск Windows XP и запустите Virtual PC, дважды щелкнув файл «XP Mode.vmcx».

Теперь виртуальная машина должна запустить установку Windows XP, которую вам нужно будет выполнять шаг за шагом. Памяти 512 МБ должно быть достаточно для Windows XP.

Установка компонентов интеграции

Установленные компоненты интеграции улучшают взаимодействие между виртуальной машиной и физическим компьютером, а также между обеими операционными системами. Компоненты интеграции также отображают программы, которые вы устанавливаете на виртуальной машине в физической операционной системе в меню «Пуск».

Создайте пользователя с тем же именем и паролем, что и в вашей «реальной» системе.

Если вы не интегрированы в версию XP, установите SP3 с помощью Центра обновления Windows.

Затем в Windows Virtual PC выберите «Инструменты» и установите Компоненты интеграции.

Впоследствии Windows должна автоматически установить обновление KB961742.

Перезапустите Windows Virtual PC, нажмите «Инструменты» и «Активировать функции интеграции».

Если Windows Virtual Machine вам не понравилась, попробуйте бесплатный VMware Workstation Player или другую виртуальную машину.

Фото: pxhere.com, компании-производители На вашем домашнем или рабочем компьютере установлена виртуальная машина? да нет впервые слышу о такой штуке Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Как вернуть Windows 7 и Windows XP в исходное состояние без переустановки программ

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