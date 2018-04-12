Ещё
«Выбор достаточно богатый»: Песков рассчитывает найти альтернативу Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Выбор достаточно богатый»: Песков рассчитывает найти альтернативу Telegram 

Газета Кемерова 12 апреля 2018
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков уверен, что найти замену Telegram можно. В случае запрета мессенджера на территории страны пресс-службе Кремля придётся искать другой способ общения с журналистами. — Закон есть закон. Чем заменить, пока не знаю, но выбор достаточно богатый. Сейчас, насколько я понимаю, идёт рассмотрение этого дела в суде. Давайте дождёмся его итогов, — цитирует Пескова Life.ru. Напомним, представители Telegram должны были предоставить ФСБ ключи шифрования, однако сделано это не было. Теперь суд рассматривает иск Роскомнадзора о блокировки мессенджера. Фото: flickr.com
Это неполный текст новости
Газета Кемерова: последние новости
Юристы Telegram попросили суд отложить заседание по иску Роскомнадзора Роскомнадзор: невозможность передачи ключей шифрования Telegram — это лукавство В Госдуме заговорили об уголовном наказании авторов фейковых публикаций в соцсетях
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля108
Умер юморист Андрей Жмакин23
Рыбке настал конец150
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»493
Москва решила ответить на санкции США330
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:02
Пескова спросили о будущем Лаврова
Политика
00:37
Сход лавины попал на видео
Происшествия Общество
00:58
Медвежат-сирот приютят в Москве
Новости Москвы
02:49
Названа дата открытия Дома русского зарубежья
Новости Москвы
00:17
Алиса Вокс отказалась поздравлять Шнурова
Шоу-бизнес
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
07:52
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение