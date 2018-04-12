«Выбор достаточно богатый»: Песков рассчитывает найти альтернативу Telegram 

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Юристы Telegram попросили суд отложить заседание по иску Роскомнадзора

Роскомнадзор: невозможность передачи ключей шифрования Telegram — это лукавство

В Госдуме заговорили об уголовном наказании авторов фейковых публикаций в соцсетях