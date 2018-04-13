Роскомнадзор рассказал, когда начнется блокировка Telegram

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Ограничение доступа к Telegram будет организовано после получения Роскомнадзором соответствующего решения Таганского суда, говорится в сообщении службы.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России . Кроме того, суд разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

"Процедура ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет организована после получения Роскомнадзором соответствующего решения Таганского суда. Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства", — сообщает Роскомнадзор.