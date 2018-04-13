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Суд заблокировал Telegram в России
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Суд заблокировал Telegram в России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей, сообщает «Медиазона».
12 апреля, во время подготовительного заседания, Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать мессенджер. Представители Telegram подавали ходатайство о переносе заседания, однако судья Юлия Смолина сочла просьбу злоупотреблением правом, поскольку у ответчика было время для ознакомления с иском.
Администрация Telegram в суде настаивала на незаконности требования предоставлять силовикам ключи шифрования, поскольку это противоречит Конституции, охраняющей право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. В Telegram также заявляли, что предоставить необходимые инструменты невозможно из-за технических особенностей мессенджера.
Руководство Telegram пыталось оспорить законность приказа ФСБ об обязательном предоставлении ключей шифрования в Конституционном суде, однако проиграло.
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