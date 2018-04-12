Роскомнадзор просит срочно заблокировать Telegram

Роскомнадзор попросил Таганский районный суд о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска регулятора. Об этом было сказано на подготовительном заседании 12 апреля. Таганский районный суд г. Москвы сейчас проводит досудебную подготовку по иску Роскомнадзора к Telegram. Однако доступ к мессенджеру Telegram в России может быть ограничен уже в ближайшее время. «Данное судебное дело связано с распространением информации и, поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», — сказала представитель Роскомнадзора. Предполагается, что соответствующее требование будет прописано в постановлении суда от 13 апреля 2018 года. При этом рассмотрение иска по существу назначено уже на 13 апреля. Представители Telegram на подготовительное заседание не явились. Российское законодательство предусматривает возможность подать апелляцию на решение суда первой инстанции по иску. В этом случае решение не вступит в законную силу до рассмотрения во второй инстанции. Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в процессе по иску Роскомнадзора о блокировке Telegram. «Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram, дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием», — написал в своём Telegram-канале адвокат Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», представляющей интересы мессенджера. Со свой стороны, руководитель отдела информации «Агоры» Дмитрий Колбасин заявил «Интерфаксу», что юристы Telegram расценивают «поведение московского суда как неуважительное отношение к участникам судебного процесса, что прямо противоречит стандартам судейской этики». "Суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил иск Роскомнадзора и материалы дела, не дал никакой возможности подготовиться. Мы запросили доверителя о необходимости нашего участия в завтрашнем судебном процессе при таком раскладе. Он сказал, что не стоит принимать участия", — сказал Колбасин. Напомним, 6 апреля Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram, в связи с тем что компания не исполнила требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых сообщений пользователей. Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости в течение 15 дней предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. В случае отказа ведомство грозило заблокировать к доступ к Telegram. Этот срок истек 4 апреля.2 апреля руководитель международной правозащитной группы «Агора», которая представляет мессенджер в судах, Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что представители мессенджера уведомили Роскомнадзор о невозможности выполнить требования ФСБ.