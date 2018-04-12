Как взломать Wi-Fi WPA2?

Мы нашли несколько способов взломать Wi-Fi WPA2, а также пару методов, которые помогут защитить вашу сеть. Взламывать чужой Wi-Fi — незаконно, но знать о способах обойти защиту довольно полезно.

Взламываем Wi-Fi WPA2 с помощью FakeAP

Некоторые беспроводные сети достаточно хорошо защищены, но хакерам удается найти лазейку.

Широко распространенный способ проникновения — взлом сети Wi-Fi с помощью поддельной точки доступа FakeAP. Суть такого метода в том, что взломщик отправляет сигнал деинсталляции, который отключает все устройства, подключенные к соответствующей беспроводной сети.

После этого создается точка доступа с тем же именем, какое было задано жертвой взлома. Из-за этого пользователю приходится заново подключать все свои устройства к фальшивой точке доступа. При этом запрашивается пароль сети Wi-Fi, и сколь надежным бы он ни был, хакер получает доступ к данным.

Взламываем Wi-Fi WPA2 через Brute Force

Еще один способ обойти защиту Wi-Fi WPA2 — это так называемые Brute Force атаки (метод «грубой силы»). При его использовании злоумышленник проверяет различные комбинации символов, пока не найдет подходящую.

Наш совет: всегда создавайте длинные пароли, их сложнее подобрать. Кроме того, никогда не подключайтесь к открытому Wi-Fi с тем же именем, что у вашей беспроводной сети.

Защищаем Wi-Fi от взлома

Один из способов обезопасить свой Wi-Fi и личные данные — защита с помощью MAC-адресов. Внесите MAC-адреса всех ваших интернет-устройств в настройки роутера: таким образом доступ к вашей сети будет только у одобренных вами гаджетов.

Отключайте Wi-Fi соединение, если не используете его. Это можно сделать вручную, нажав кнопку на роутер, или задать выключение по расписанию в настройках устройства.

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Идеальная планировка домашней сети: настраиваем удаленный доступ Фото: pixabay.com