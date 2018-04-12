Костюму Цукерберга дали имя

Цукерберг надел синий костюм, который казался непропорционально большим для его фигуры. Воротник белой рубашки также был велик, а голубой галстук программист затянул слишком слабо.

Журналисты отметили, что, вероятно, Цукерберг предпочел классический костюм привычным серым футболками и худи в знак уважения и негласного извинения перед пользователями Facebook. «Этот символический жест нес совершенно правильный посыл», — полагает нью-йоркский портной и автор издания Clothes and the Man Алан Флассер.

Конгрессмены допрашивали Цукерберга в связи с утечкой данных миллионов пользователей соцсети. Глава Facebook признал, что компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге, получила доступ к персональным данным 87 миллионов человек. Это было сделано через приложение thisisyourdigitallife, обещавшее составить психологический портрет пользователя.