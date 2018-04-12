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Сервис Opera VPN закрывается
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Сервис Opera VPN закрывается 

iPhones.ru 28 минут назад
Фото: iPhones.ru
Сервис Opera VPN закрываетсяМеньше чем через месяц одному из самых популярных решений для анонимного серфинга, VPN-сервису Opera VPN исполнилось бы два года. Но руководство Opera приняло решение о закрытии приложения. Opera VPN и веселый мультяшный богатырь Олаф (лицо сервиса) уходят в отставку. Мы с прискорбием сообщаем, что Олаф уходит на заслуженную пенсию — то есть Opera VPN прекращает свою работу.
Официальное заявление Opera
В качестве альтернативы авторы севиса предлагают скидку в 80% на SurfEasy. С чем связано закрытие Opera VPN руководство не поясняет. Вполне возможно, что на решение повлияло и требование Роскомнадзора убрать VPN как из браузера, так и из самого приложения.
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