Сервис Opera VPN закрывается

Сервис Opera VPN закрываетсяМеньше чем через месяц одному из самых популярных решений для анонимного серфинга, VPN-сервису Opera VPN исполнилось бы два года. Но руководство Opera приняло решение о закрытии приложения. Opera VPN и веселый мультяшный богатырь Олаф (лицо сервиса) уходят в отставку. Мы с прискорбием сообщаем, что Олаф уходит на заслуженную пенсию — то есть Opera VPN прекращает свою работу.

Официальное заявление Opera