Суд привлек ФСБ в качестве третьего лица по иску Роскомнадзора о блокировке Telegram (дополнение 2)

«Ходатайство заявителя удовлетворить, привлечь ФСБ в качестве третьего лица», — сказала судья Юлия Смолина. Она добавила, что рассмотрение дела по существу состоится 13 апреля в 10:00.

Представитель Telegram адвокат Дмитрий Динзе на судебное заседания не явился и подал письменное ходатайство об отложении заседания в связи со своей занятостью в других делах (в Крыму Санкт-Петербурге ). Это ходатайство суд удовлетворять не стал.

Ходатайство представителя Роскомнадзора Марии Смелянской о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска суд разрешит при оглашении итогового решения. Такую просьбу она обосновала тем, что «данное дело связано с распространением информации» и «Telegram не исполняются обязанности с предоставлением информации о декодировании сообщений пользователей, которые могут содержать информацию, которая может использоваться для совершение противоправных действий».

6 апреля ведомство подало исковое заявление в суд с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона.

Верховный суд РФ 20 марта 2018 г. признал законным требование ФСБ России о расшифровке сообщений в Telegram. Сразу после этого Роскомнадзор обязал мессенджер в течение 15 дней предоставить ФСБ России необходимые данные. В противном случае Telegram грозит блокировка на территории страны.