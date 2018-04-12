Названа дата блокировки Telegram

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Суд может заблокировать Telegram 13 апреля 

Рамблер 3 часа назад
В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы рассмотрит требование Роскомнадзора о блокировке Telegram. Об этом сообщает «Интерфакс».
Рассмотрение дела по существу начнется в 10:00. На досудебной беседе 12 апреля представитель Роскомнадзора попросила суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска.
Судья Юлия Смолина заявила, что решение по ходатайству о немедленной блокировке будет принято только после вынесения вердикта.
Суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о привлечении к делу ФСБ РФ в качестве третьего лица.
Роскомнадзор 6 апреля подал в Таганский районный суд Москвы иск об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram в России. По словам представителей ведомства, в ФСБ сочли, что мессенджер не выполнил «обязанности организатора распространения информации». Спецслужба требовала предоставить ключи шифрования Telegram.
Представители мессенджера называли требования ФСБ «неконституционными» и «технически и юридически неисполнимыми».
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