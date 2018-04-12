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Для сотрудников НИУ МГСУ выпустили кампусную карту «Мир» с приложением «Тройки»
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Для сотрудников НИУ МГСУ выпустили кампусную карту «Мир» с приложением «Тройки» 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Для сотрудников Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) выпустили кампусную карту «Мир» Сбербанка с приложением карты «Тройка». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Сбербанк выпустил первые кампусные карты «Мир» с транспортным приложением карты «Тройка» для сотрудников НИУ МГСУ. Приложение, размещенное на банковской карте, обладает полным функционалом карты «Тройка» — карту можно пополнять и оплачивать проезд в метро и наземном транспорте», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в рамках проекта выпущено более 5 тыс. карт, на которые будет зачисляться зарплата преподавателей вуза. Помимо привычных платежных операций карта предоставляет дополнительные возможности для сотрудников главного инженерно-строительного вуза страны.
«Благодаря кампусному приложению карта «Мир» Сбербанка служит пропуском на территорию учебных корпусов и общежития вуза, а также становится для своего владельца ключом доступа к электронному читательскому билету в библиотеке НИУ МГСУ», — заключили в пресс-службе.
В свою очередь директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» ПАО Сбербанк Светлана Кирсанова отметила, что для пополнения транспортного приложения «Тройка» не нужно снимать наличные, пополнить можно безналичным способом в устройствах самообслуживания Сбербанка за счет банковского приложения размещенного на этой же карте. Также, пополнить транспортное приложение можно воспользовавшись online сервисами Сбербанка.
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