Яндекс добавил на Карты панорамы космодрома Восточный

Команда Яндекса в сотрудничестве с Роскосмосом опубликовала панорамы космодрома Восточный. В результате, пользователи Яндекс. Карт могут устроить себе виртуальную прогулку по космодрому, заглянуть в монтажно-испытательные корпуса и посмотреть на ракету в момент запуска.

Фотографы засняли дорогу от технического комплекса до стартового, вдоль которой расположены основные объекты космодрома: пусковая установка, ремонтно-механический завод, командный центр, заправочная станция, комплекс средств измерений, сбора и обработки информации и другие сооружения. Кроме того, пользователи могут изучить интерьер монтажно-испытательных корпусов, где собирают космические аппараты и ракеты-носители.

На панорамах также запечатлён момент старта ракеты «Союз-2.1б». Съёмка велась сразу с двух ракурсов: с мобильной башни обслуживания и с беспилотника, который для этого поднялся в воздух примерно в двух с половиной километрах от стартовой площадки.

Съёмки проводил партнёр Яндекса — компания «Ситисканнер». Чтобы отснять 220 панорам космодрома, фотографам понадобилось проехать около четырёх километров.