Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Coursera, Podio, Avira из-за ограничения доступа к Telegram

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомонадзор) не зафиксировала проблем с доступом к ряду онлайн-курсов, корпоративных сервисов и поисковой базы данных игры World Of Warcraft из-за блокировки мессенджера Telegram. Об этом говорится в сообщении службы.

«По сообщениям, опубликованным на интернет-ресурсах и поступившим на «горячую линию» Роскомнадзора , проведена проверка. По данным на 14:00 19 апреля, не подпадали под блокировку и находятся в доступе: wowhead.com, imedidata.com, coursera.org accaglobal.com, studyenglishwords.com, podio.com, avira.com», — указано в сообщении.

Ранее Роскомнадзор заявил о доступности ресурсов Gett Taxi и ряда других сервисов.