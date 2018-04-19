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Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Coursera, Podio, Avira из-за ограничения доступа к Telegram
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Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Coursera, Podio, Avira из-за ограничения доступа к Telegram 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомонадзор) не зафиксировала проблем с доступом к ряду онлайн-курсов, корпоративных сервисов и поисковой базы данных игры World Of Warcraft из-за блокировки мессенджера Telegram. Об этом говорится в сообщении службы.
«По сообщениям, опубликованным на интернет-ресурсах и поступившим на «горячую линию» Роскомнадзора, проведена проверка. По данным на 14:00 19 апреля, не подпадали под блокировку и находятся в доступе: wowhead.com, imedidata.com, coursera.org accaglobal.com, studyenglishwords.com, podio.com, avira.com», — указано в сообщении.
Ранее Роскомнадзор заявил о доступности ресурсов Gett Taxi и ряда других сервисов.
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