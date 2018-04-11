Исполняющий обязанности гендиректора Cambridge Analytica подал в отставку

Исполняющий обязанности генерального директора британской аналитической компании Cambridge Analytica Александр Тайлер покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте фирмы.

Совет директоров сегодня сообщил, что Александр Тейлор ушел с поста исполняющего обязанности гендиректора Cambridge Analytica и вернется на должность главного специалиста по данным, чтобы сконцентрироваться на разного рода технических расследованиях и изысканиях

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Генеральный директор Cambridge Analytica Александр Никс покинул свою должность еще раньше: 20 марта его отстранили на момент изучения его комментариев, которые получил местный телеканал. В интервью Channel он уточнил, что компания вмешивалась в результат выборов по всему миру, давая взятки.

Cambridge Analytica — это частная аналитическая компания из Великобритании . Она использует технологии глубинного анализа, разрабатывая стратегии

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для избирательного процесса. В начале апреля стало известно, что данные 87 миллионов пользователей Facebook были «слиты» этой компании.