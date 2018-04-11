«Русский Стандарт» предлагает сменить ПИН-код карты прямо на сайте банка

Банк «Русский Стандарт» представляет новый сервис дистанционного получения и изменения ПИН-кода. Теперь сделать это можно прямо на сайте банка, в режиме реального времени, то есть, не посещая отделение банка и не тратя денег на телефонные переговоры, в случае, если необходимость изменить ПИН-код застала клиента за границей.

Для того, чтобы получить или изменить ПИН-код по карте, нужно перейти по ссылке, расположенной в разделе «Дистанционные сервисы». После упрощенной идентификации (клиент вводит номер карты и пароль из СМС), у карты появляется новый ПИН-код. Услуга предоставляется бесплатно

Сервис реализован в строгом соответствии с правилами платежных систем и гарантирует полную безопасность передачи и хранения данных.