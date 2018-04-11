Ещё
«Русский Стандарт» предлагает сменить ПИН-код карты прямо на сайте банка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Русский Стандарт» предлагает сменить ПИН-код карты прямо на сайте банка 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Русский Стандарт» представляет новый сервис дистанционного получения и изменения ПИН-кода. Теперь сделать это можно прямо на сайте банка, в режиме реального времени, то есть, не посещая отделение банка и не тратя денег на телефонные переговоры, в случае, если необходимость изменить ПИН-код застала клиента за границей.
Для того, чтобы получить или изменить ПИН-код по карте, нужно перейти по ссылке, расположенной в разделе «Дистанционные сервисы». После упрощенной идентификации (клиент вводит номер карты и пароль из СМС), у карты появляется новый ПИН-код. Услуга предоставляется бесплатно
Сервис реализован в строгом соответствии с правилами платежных систем и гарантирует полную безопасность передачи и хранения данных.
«Уверен, что клиенты оценят удобство нашего нового сайта. Теперь у всех появилась дополнительная возможность получить или изменить ПИН-код в режиме онлайн», — отмечает вице-президент холдинга «Русский Стандарт» Эльдар Бикмаев.
Банки.ру: последние новости
Сбербанк: информация о заражении вирусом смартфонов клиентов не соответствует действительности «Лаборатория Касперского» сообщила о кибератаках на сетевое оборудование Cisco «Тинькофф Мобайл» открыл первые точки продаж в торговых центрах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ254
Мэй готова ударить по Сирии106
Часть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу165
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля177
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН87
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение