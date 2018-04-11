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Исполняющий обязанности гендиректора Cambridge Analytica покинул свой пост
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Исполняющий обязанности гендиректора Cambridge Analytica покинул свой пост 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Исполняющий обязанности генерального директора британской аналитической компании Cambridge Analytica Александр Тайлер покинул свой пост, сообщила компания.
"Совет директоров сегодня сообщил, что Александр Тейлор ушел с поста исполняющего обязанности гендиректора Cambridge Analytica и вернется на должность главного специалиста по данным, чтобы сконцентрироваться на разного рода технических расследованиях и изысканиях", — сообщается в пресс-релизе на сайте компании.
Глава Cambridge Analytica Александр Никс был отстранен от должности 20 марта на время изучения его комментариев, полученных телеканалом Channel. В них Никс заявлял о вмешательстве Cambridge Analytica в сотни предвыборных кампаний по всему миру при помощи взяток и компромата.
Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете. Facebook 4 апреля сообщил, что данные 87 миллионов его пользователей, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек.
Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica.
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