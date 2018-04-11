Исполняющий обязанности гендиректора Cambridge Analytica покинул свой пост

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . Исполняющий обязанности генерального директора британской аналитической компании Cambridge Analytica Александр Тайлер покинул свой пост, сообщила компания.

"Совет директоров сегодня сообщил, что Александр Тейлор ушел с поста исполняющего обязанности гендиректора Cambridge Analytica и вернется на должность главного специалиста по данным, чтобы сконцентрироваться на разного рода технических расследованиях и изысканиях", — сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Глава Cambridge Analytica Александр Никс был отстранен от должности 20 марта на время изучения его комментариев, полученных телеканалом Channel. В них Никс заявлял о вмешательстве Cambridge Analytica в сотни предвыборных кампаний по всему миру при помощи взяток и компромата.