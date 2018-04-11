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Стандарт WebAuthn будет реализован в Chrome 67 и Firefox 60
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Стандарт WebAuthn будет реализован в Chrome 67 и Firefox 60 

Anti-Malware.ru 1 час назад
W3C и FIDO Alliance объявили о том, что новая спецификация WebAuthn находится в стадии согласования Candidate Recommendation (Возможная рекомендация), являющейся предпоследней стадией в процессе принятия веб-стандарта.
Задача WebAuthn — позволить браузерам использовать аппаратные устройства аутентификации при работе с сайтами. То есть фактически это шаг в сторону полной замены логинов и паролей более продвинутой и надежной системой.
В качестве аппаратных устройств могут использоваться USB-токены вроде YubiKey, а также смартфоны. Специалисты считают, что это усилит защиту от фишинга, атак типа «Человек посередине» и повторного воспроизведения (replay).
Выпускаемые компаниями Microsoft, Google и Mozilla браузеры будут поддерживать WebAuthn. Chrome 67 и Firefox 60 — в этих версиях будут впервые реализованы нововведения, их релиз должен состояться в мае.
Что касается Safari, разрабатываемого Apple, — на данный момент неизвестна дата начала поддержки WebAuthn, и будет ли она вообще.
WebAuthn стал своего рода логическим продолжением спецификации Universal Authentication Factor (UAF), представленной ранее FIDO.
В феврале сообщалось, что Microsoft и Fujitsu договорились о сотрудничестве для обеспечения повышенной безопасности устройств на рабочих местах. Fujitsu совместно с Microsoft создает цифровые устройства на базе Windows 10 Pro с возможностью биометрической аутентификации по рисунку кровеносных сосудов ладони в Windows Hello.
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