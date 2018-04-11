Иск о блокировке «Телеграм» принят к рассмотрению Таганским судом Москвы 

Иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера «Телеграм» зарегистрирован Таганским районным судом Москвы. Заведена соответствующая карточка, правда, без указания ответчика. Дело в порядке гражданского производства будет рассматривать судья Юлия Смолина.
Напомним, что неделю назад истек 15-дневный срок, обозначенный Роскомнадзором, в течение которого администрация мессенджера должна была предоставить ФСБ РФ ключи шифрования сообщений. «Телеграм» заявил, что это невозможно по техническим причинам. Далее последовал иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру в нашей стране.