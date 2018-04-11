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«Тинькофф Мобайл» открыл первые точки продаж в торговых центрах
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«Тинькофф Мобайл» открыл первые точки продаж в торговых центрах 

Банки.ру 33 минуты назад
Фото: Sostav.ru
«Тинькофф Мобайл» запустил первые точки продаж в крупнейших торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном виртуальным мобильным оператором в среду. В нем подчеркивается, что теперь оформить сим-карты оператора можно не только на сайте Tinkoff.ru, но и в розничных магазинах.
При этом в «Тинькофф Мобайл» уточнили, что абонент встречается с продавцом всего один раз — для получения сим-карты, а последующий сервис и обслуживание происходят дистанционно: в онлайн-чате приложения Tinkoff Mobile и по телефону.
«Мы рады предоставить клиентам еще один простой и удобный способ подключиться к нашему мобильному оператору. В современных и стильных точках продаж клиенты смогут сразу же оценить все преимущества Тинькофф Мобайл с помощью мобильного приложения: специалисты подробно расскажут о способах управления связью с индивидуальным тарифом, безлимитным интернетом, доступным по всей стране и миру роумингом, а также помогут быстро подключиться к сети», — прокомментировал CEO «Тинькофф Мобайл» Георгий Чесаков.
Как отмечается в сообщении, для абонентов «Тинькофф Мобайл» автоматически создается виртуальная карта Тинькофф Банка с бесплатным обслуживанием, которую можно использовать для оплаты покупок в Интернете или смартфоном через Apple Pay и Android Pay.
«В ближайшем будущем «Тинькофф Мобайл» планирует продолжить расширять географию продаж на торговых площадках в разных регионах страны», — подчеркивается в сообщении.
Тинькофф Банк в декабре запустил собственного виртуального мобильного оператора «Тинькофф Мобайл». Он работает по технологии MVNO на частотах Tele2. TCS Grou планирует к 2020 году вложить в виртуального оператора сотовой связи до 1 млрд рублей.
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