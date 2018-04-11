Госдума намерена начать штрафовать популярные страницы в соцсетях за фейки

Депутат Илья Зотов заявил, что в скором времени владельцев крупных страниц в соцсетях могут начать штрафовать за фейки.

Слова депутата приводит RT. Полемика вокруг ответственности за распространение ложной информации в Сети разгорелась после трагедии в Кемерове , когда некоторые пранкеры сообщали о сотнях погибших в торговом центре «Зимняя вишня».

Депутат Илья Зотов считает, что пришло время определить ответственность за публикацию пободных фейков: «Мы предлагаем обязать соцсети ввести реестр популярных блогеров и пабликов в соцсетях с аудиторией не менее 100 тыс. пользователей, давать им соответствующую верификацию, чтобы популярные сообщества и пользователи при публикации информации опирались на факты и не вводили людей в заблуждение. Такие нормы не станут ограничениями, а позволят сформировать культуру обмена информацией».