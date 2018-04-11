Ещё
Госдума намерена начать штрафовать популярные страницы в соцсетях за фейки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума намерена начать штрафовать популярные страницы в соцсетях за фейки 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Депутат Илья Зотов заявил, что в скором времени владельцев крупных страниц в соцсетях могут начать штрафовать за фейки.
Слова депутата приводит RT. Полемика вокруг ответственности за распространение ложной информации в Сети разгорелась после трагедии в Кемерове, когда некоторые пранкеры сообщали о сотнях погибших в торговом центре «Зимняя вишня».
Депутат Илья Зотов считает, что пришло время определить ответственность за публикацию пободных фейков: «Мы предлагаем обязать соцсети ввести реестр популярных блогеров и пабликов в соцсетях с аудиторией не менее 100 тыс. пользователей, давать им соответствующую верификацию, чтобы популярные сообщества и пользователи при публикации информации опирались на факты и не вводили людей в заблуждение. Такие нормы не станут ограничениями, а позволят сформировать культуру обмена информацией».
ИД «Собеседник»: последние новости
Рекордный по просмотрам ролик YouTube удален хакерами Эксперты обнаружили вирус, вымогающий деньги у клиентов Сбербанка Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к Telegram на территории РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила сбивать ракеты США517
200 человек погибли при падении самолета в Алжире14
Рубль продолжил безустанное падение340
США готовят новый удар по России700
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»80
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
02:44
Суд вынес приговор убившему жену актеру
Шоу-бизнес
01:15
Состояние Самойловой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
01:00
Чехова обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
00:23
С концерта Дубцовой эвакуировали зрителей
Шоу-бизнес
00:47
Панин ввел в заблуждение пользователей
Шоу-бизнес
00:35
Волчкова незадолго до смерти отправила послание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение