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Бинбанк приступил к использованию искусственного интеллекта для привлечения клиентов
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Бинбанк приступил к использованию искусственного интеллекта для привлечения клиентов 

Банки.ру 1 час назад
Бинбанк стал применять искусственный интеллект в маркетинговом продвижении продуктов. Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации. Внедрение системы предиктивной аналитики, позволяющей управлять всеми маркетинговыми активностями в регионах присутствия финучреждения, позволило снизить стоимость привлечения новых клиентов в три раза по некоторым направлениям.
Система представляет собой самообучающуюся нейронную сеть. Она анализирует потребности и особенности клиентов, задачи бизнеса, расположение отделений и тип рекламных носителей вокруг точки продаж, а затем — предлагает оптимальный набор наиболее эффективных каналов продвижения, включая наружную рекламу, Интернет, радио и телевидение.
Интерфейс позволяет в режиме реального времени следить за всеми маркетинговыми активностями банка и взаимодействовать с агентствами-подрядчиками для корректировки медиаплана. Кроме того, система самостоятельно накапливает данные об истории рекламных размещений и анализирует их методами машинного обучения, что дополнительно повышает точность каждого следующего прогноза.
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«Наш банк обладает одной из самых широких региональных сетей на финансовом рынке — порядка 400 отделений по всей стране. Машинное обучение позволяет повысить эффективность привлечения клиентов, учитывая индивидуальные особенности каждого региона и отдельного офиса», — прокомментировал директор департамента маркетинга Бинбанка Михаил Семиков.
Система искусственного интеллекта для маркетинговых коммуникаций Бинбанка была разработана в сотрудничестве с компанией Marketing Logic на платформе «Атлас».
Как правило, банки применяют искусственный интеллект в нескольких сферах: это финансовые боты, которые позволяют пользователям совершать покупки в Интернете, оплачивать счета, переводить деньги; они могут отвечать на простые вопросы пользователей, а также специальные кошельки, которые изучают привычки и потребности пользователя и дают рекомендации по управлению персональными финансами.
Председатель наблюдательного совета банка «Воронеж» Мурад Салихов отмечает, что в маркетинге искусственный интеллект на основе определенных данных о пользователе подбирает наиболее выгодный продукт, которым будущий или действующий клиент банка может воспользоваться. Также он используется и в качестве помощника для инвестиций. Искусственный интеллект анализирует состояние рынков, акций, ценных бумаг и предлагает пользователю наиболее выгодный вариант.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru
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