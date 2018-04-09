Утечки в Facebook могли затронуть более 60 тысяч бельгийцев, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ , 9 апр — РИА Новости Александр Шишло . Персональные данные более 61 тысячи жителей Бельгии могли быть затронуты скандалом с утечками в Facebook, который разразился вокруг деятельности британской маркетинговой компании Cambridge Analytica, сообщила в понедельник радиостанция Premiere со ссылкой на данные властей. Ранее СМИ сообщали, что Cambridge Analytica, сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica. "Утечки могли затронуть в общей сложности 61 тысячу жителей Бельгии, которые вправе подать жалобу в (государственную) комиссию по защите личной жизни", — сообщила Premiere.