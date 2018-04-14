Apple вынуждена будет представить бюджетную колонку HomePod

Apple вынуждена будет представить бюджетную колонку HomePodКогда Apple только анонсировала «умную» колонку HomePod, аналитики тут же принялись за оптимистические прогнозы. Компании пророчили не менее 10 млн реализованных устройств за 2018 год. Но очередной отчет Мин-Чи Куо из KGI Securities указывает на то, что HomePod может стать для Apple одним из самых провальных продуктов, выпущенных за последнее время.

Куо уверен, что за весь 2018 год Apple продаст не более 2 — 2.5 миллионов колонок. При этом 1 миллион из них компания уже реализовала. По данным представителя KGI Securities, ежедневно по всему миру продается около 6 800 устройств. Мнения аналитика неоспоримо — продажи HomePod убила слишком завышенная цена.

В связи с этим логично предположить, что в дальнейшей борьбе за сегмент «умных» колонок Apple выпустит более доступную версию устройства.