«МУЛЬТ» стал первым мультиязычным цифровым кинотеатром

«МУЛЬТ» открыл детям планеты волшебный мир современной российской мультипликации. Они теперь смогут смотреть российские мультфильмы, так как на английский и испанский языки переведен самый популярный в России видеосервис для просмотра анимационных фильмов «МУЛЬТ». Приложение MOOLT уже доступно миллиардам жителей Земли на мобильных устройствах и мультимедийных приставок Android TV.

На канале можно смотреть непрерывно новые мультфильмы в течение более 30 часов. За пределами России пользователи уже могут смотреть более 300 эпизодов 10 мультсериалов, созданных по заказу «Цифрового Телевидения» анимационной студией «Паровоз». Их перевели и переозвучили на английский и испанский языки, при этом изменили графику, скорректировав ее с учетом культурологических особенностей жителей других стран. В странах, где английский и испанский языки являются официальными, проживает почти 2 миллиарда человек.

Дмитрий Медников. "Нам приятно познакомить такую значительную аудиторию с современной качественной анимацией из России. За первый год продвижения за рубежом наших мультфильмов нам удалось заключить большое количество соглашений об их продаже на телеканалы разных стран. При этом цифровая дистрибуция конечным пользователям — такая же важная часть стратегии международного продвижения наших анимационных брендов, как и продажа прав на контент. Мы планируем активно развивать на других рынках уже имеющиеся бренды и предлагать новые", — отметил председатель совета директоров «Цифрового Телевидения», заместитель генерального директора ВГТРК

Теперь для иностранной аудитории в качестве Full HD адаптированы «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Сказочный патруль», «Герои Энвелла», «Бумажки», «Четверо в кубе», «Деревяшки», «СОБЕЗ», «Волшебный фонарь», " Аркадий Паровозов ".

Онлайн-кинотеатр MOOLT появился в AppStore и Google Play. Приложение MOOLT позволяет скачивать мультфильмы на мобильное устройство. Это позволяет потом смотреть видео без выхода в интернет. Также в приложении есть функция «Родительский контроль».

В России «МУЛЬТ» — постоянный участник списков лучших детских приложений в AppStore и Google Play, который позволяет смотреть мультсериалы без подключения к интернету и рекламы. Доверие миллионов родителей канал завоевал благодаря безопасности и удобству: приложение — незаменимый помощник в поездках и дома, которое не покажет «вредный» контент и не уведет на сторонний сайт. По итогам 2017 года «МУЛЬТ» — одно из лучших приложений для iPad по мнению редакции AppStore Russia..

Приложения MOOLT по заказу «Цифрового Телевидения» разрабатывает компания «0+ медиа», продвижение осуществляет главный эксперт по детским мобильным приложениям на территории Восточной Европы — издательство «Интерактивный МУЛЬТ». В планах создателей — популяризация российского анимационного наследия на мировом рынке и постоянное пополнение MOOLT лучшими отечественными и мировыми мультфильмами.