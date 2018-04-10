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Где и за что в мире блокируют Telegram
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Заткнули рты 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Китайские буря и натиск

Правительство Китая было одним из первых, кто заподозрил в зашифрованном мессенджере угрозу государственному строю. В 2015 году власти КНР выступили с заявлением, что в Telegram координируют свои действия некие правозащитные организации, атакующие местную коммунистическую партию. За несколько дней до блокировки в Азиатско-Тихоокеанском регионе серверы мессенджера Telegram подверглись мощной DDoS-атаке. В блоге компании сотрудники сообщили: они уверены в том, что нападение координировалось из Восточной Азии. «Оркестровка DDoS-атаки является уголовным преступлением в большинстве стран и не принесет компании доброй славы, поэтому злоумышленники обычно заметают свои следы, насколько это возможно. Это вполне может быть злобное правительство или грустный конкурент», — сыронизировали они в официальном сообщении. Действительно, есть все основания полагать, что китайское правительство, недовольное неконтролируемым сервисом, объединило усилия с азиатскими монополистами. Тогда многие подозревали в кооперации корейские мессенджеры Line и KakaoTalk, которые были недовольны наличием в Telegram бесплатных стикеров (продажа дополнительных опций является одним из ключевых заработков этих приложений). Несмотря на то что DDoS-атака была прекращена в течение трех дней, в большинство провинций Китая мессенджер так и не вернулся: его нельзя свободно скачать или завести личный аккаунт на местную сим-карту.

Пакистанская неизвестность

Осенью 2017 года пользователи из Пакистана обнаружили, что мессенджер недоступен для абонентов некоторых интернет-провайдеров — ни в приложении, ни в веб-версии. Многие блогеры стали обращаться к администрации Telegram через официальный Twitter-аккаунт сервиса, однако не получили никакого ответа. Через несколько недель крупнейший провайдер Пакистана PTCL подтвердил, что мессенджер заблокирован по запросу местного правительственного органа PTA, ответственного за телекоммуникации. Ни о причинах, ни о сроках ограничения доступа ничего неизвестно: расплывчатая официальная формулировка «до нового уведомления» вполне может стать синонимом слова «навсегда». В тематическом треде на международном имиджборде Reddit пользователи из Пакистана некоторое время обсуждали причины блокировки. Самыми вероятными юзерам казались общение террористов через мессенджер и нежелание администрации Telegram сотрудничать с местными властями. Некоторые ограничивались проклятиями в адрес регулирующих органов (PDA) и шутками о цензурировании мемов.

Загадка оманской блокировки

Причины неработающего Telegram в Омане неизвестны. Скорее всего, ограничения доступа к сервису появились там практически одновременно с релизом мессенджера. Первые сообщения о проблемах с приложением появились уже в марте 2014 года. Со слов пользователей, сначала приложение постоянно находилось в процессе «подключения», а затем и вовсе перестало реагировать на сетевой сигнал. Администрация мессенджера объяснила в официальном Twitter-аккаунте, что во всем виновата правительственная блокировка. Несмотря на обещание сотрудников сервиса «найти технологический способ ее обхода», за четыре года ничего не изменилось: пользователи по-прежнему с переменным успехом пользуются VPN.

Спасение индонезийцев Павлом Дуровым

Индонезийские власти ограничили доступ к Telegram в июле 2017 года, объяснив это активностью террористов ИГ (организация «Исламское государство», запрещена в России — прим. «Ленты.ру») в мессенджере. Отягчающим обстоятельством стало признание заговорщиков, ранее организовавших покушение на тогдашнего губернатора Джакарты Басуки Чахая Пурнаму: план убийства они разрабатывали, якобы общаясь в зашифрованном мессенджере. Арестованные годом ранее местные радикалы также рассказали об инструкциях по изготовлению оружия, полученных через Telegram.
Национальная полиция Индонезии рекомендовала местному министерству связи и информационных технологий ограничить доступ к каналу коммуникации преступников. Тогда власти заблокировали веб-версию мессенджера и готовились применить санкции к мобильному приложению, но в ситуацию вмешался создатель сервиса Павел Дуров. Он опубликовал в своем официальном Telegram-канале комплименты в адрес тихоокеанской страны, признался в любви к ней и пообещал сделать все, чтобы удовлетворить запросы властей.
Дуров сообщил не только о блокировке каналов, связанных с терроризмом, но и об установке прямого контакта с индонезийским правительством. Также он сообщил, что формирует «специальную группу модераторов со знанием индонезийского языка и культуры, чтобы иметь возможность обрабатывать сообщения о террористическом контенте более быстро и точно». 1 августа руководитель сервиса встретился с индонезийским министром связи и информационных технологий за обедом. Такое внимание к юго-восточному государству (это один из крупнейших рынков для Telegram) не могло остаться незамеченным, местные власти растаяли — и разблокировали сервис.

Эпизод в Саудовской Аравии

В январе 2016 года Дуров опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост о том, что доступ к Telegram частично заблокирован на территории Саудовской Аравии. «Причины неизвестны», — заключил он. Позднее проблема была решена, но не полностью: функция передачи текстовых сообщений была восстановлена, однако новые услуги вроде цифровой аудиосвязи практически невозможно подключить и использовать. В 2017 году создатель сервиса опубликовал объемную колонку «Почему голосовые вызовы Telegram блокируются в таких странах, как Китай или Иран», где упомянул, что в Саудовской Аравии власти умышленно регулируют трафик, чтобы препятствовать использованию сервиса. Идентичная проблема и у пользователей из Бахрейна: по их наблюдениям, некоторые провайдеры умышленно замедляют или блокируют доступ к сервису.

Обреченный Иран

Позвонить через мессенджер нельзя и в Иране. Первые проблемы у Telegram в этой стране появились еще в 2015 году, когда местное правительство обеспокоилось шутками пользователей: по мнению властей, абоненты могли обмениваться сообщениями аморального характера и стикерами, содержащими грубые шутки. Вероятно, это было частью проекта «Паук» местного надзорного киберподразделения Корпуса Стражей Исламской революции, которая заключалась в выявлении «моральных коррупционеров» в соцсетях (арестованным позднее вменили оскорбление религии и публикацию аморальных материалов). Тогда Telegram пошел навстречу иранским властям, изъяв неподходящий публичный контент.
В конце декабря 2017 года во время антиправительственных демонстраций в Иране сервис заблокировал канал местной оппозиции за агитацию применять оружие против полиции. Павел Дуров тогда выступил с одобрением критики властей и оспариванием статуса-кво, но резко осудил призывы к насилию. На следующий день иранские власти заблокировали доступ к Telegram на территории государства на две недели.
В начале апреля вопрос ограничения доступа к мессенджеру вновь актуализировался. Вспомнив о роли сервиса в координации антиправительственных протестов, власти сообщили, что полная блокировка мессенджера планируется 20 апреля. «Это было решение, принятое на самом высоком уровне, и Telegram будет заменен домашним приложением», — сообщили члены исламского консультативного совета.

Вопросы Казахстана

Возможность ограничения доступа к Telegram на территории Казахстана власти рассматривают из-за активизировавшихся в мессенджере сторонников оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Эта организация признана Астаной экстремистской, однако ее активисты распространяют через мессенджеры информацию о своей деятельности. Сейчас власти пытаются добиться от администрации сервиса удаления каналов, посвященных ДВК. Однако министр информации и коммуникаций Даурен Абаев считает блокировку «крайней мерой»: по его мнению, наладить диалог с мессенджером все-таки получится.
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