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Грузовик протаранил девять машин на юго-западе Москвы
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Грузовик протаранил девять машин на юго-западе Москвы 

Газета.Ru 7 минут назад
Фото: РИА Новости
На ул. Профсоюзная произошла авария с участием 10 машин, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В районе д. 21 по ул. Профсоюзная самосвал совершил столкновение с остановившимися на светофоре автомобилями — четырьмя Volkswagen (из них одна машина такси), Lexus, Toyota Camry, Kia Rio и двумя такси — Hyundai Solaris", — сказал источник.
Источник отметил, что в данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Фигурируют две версии аварии — отказ тормозов и ошибка водителя.
Сообщается, что в пресс-службе управления ГИБДД по Москве подтвердили факт ДТП, а также добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в автобусную остановку на юге Москвы.
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