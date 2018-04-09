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Тим Кук пожаловался на преследования баннерной рекламы
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Тим Кук пожаловался на преследования баннерной рекламы 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Таргетированная реклама в Интернете, следующая за вами всюду, на какой бы ресурс вы ни зашли, выглядит жутковато, заявил Тим Кук, генеральный директор Apple Inc. , в интервью MSNBC. Он признался, что обеспокоен поведением рекламодателей, которые порой демонстрируют откровенную беспринципность и наплевательское отношение к данным пользователей.
«Мне становится жутко, когда что-то из того, что я недавно смотрел [в Интернете], преследует меня повсюду», — говорит Кук. Такие объявления, по его мнению, свидетельствуют о том, как много компании могут знать о пользователях. Это препятствует реализации людьми своего права на защиту частных сведений о себе и своих близких, что абсолютно неприемлемо.
Всячески пытаясь противостоять беспринципному поведению рекламодателей, Apple внедрила в своих устройства возможность блокировки перекрестного отслеживания на сайтах. Данная функция препятствует обмену логами между веб-ресурсами, минимизируя количество баннеров с рекламой тех товаров, которые пользователи просматривали ранее.
Обсудить современную интернет-рекламу можно в нашем Telegram-чате.
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