Россиян привлекут к ответственности за ложь

Пользователей соцсетей привлекут к ответственности за ложь

Государственной Думе Российской Федерации задумались о привлечении рядовых пользователей к ответственности за распространение недостоверной информации или фейков. Об этом сообщила газета «Известия».

Обновленный вариант был представлен в Государственной думе вскоре после трагедии в Кемерове , где в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. При этом в первые дни после трагедии в социальных сетях появилась информация о 300 и более погибших.

Однако обновленный законопроект готовился «не по следам кемеровской трагедии», по словам Сергея Боярского, сроки совпали случайно.

Депутат полагает, что после дополнительной проработки данный проект стал «более жизнеспособным». Согласно документу, в Роскомнадзоре должны создать реестр «публичных сетей» с числом пользователей более 100 тысяч человек в сутки. Все внесенные в реестр мессенджеры и социальные сети будут обязаны иметь представительство в РФ и проводить идентификацию пользователей по номеру телефона.

Кроме этого, им будет необходимо в течение одних суток удалять по заявлению пользователей информацию, «которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды», а также другую информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Механизм, который закреплен в законопроекте, предполагает, что государственные органы будут обязаны обратиться в Роскомнадзор, если сочтут информацию в публикуемых постах общественно значимой, но при этом недостоверной. Например, если речь идет о числе жертв или других последствиях трагедии, с таким обращением может выступить ФСБ МЧС или Министерство здравоохранения

Из документа следует, что постановление суда в таких случаях требоваться не будет, решения самих чиновников будет достаточно. На исполнение требований Роскомнадзора будут даваться сутки. В случае несоблюдения предписаний, ведомство заблокирует информацию самостоятельно, а социальная сеть или мессенджер будет оштрафована на 30–50 миллионов рублей.

Большая часть участников расширенного заседания отметили, что дополнительное регулирование социальных сетей, возможно, требуется, но подходить к этому вопросу следует очень аккуратно и взвешенно. Роскомнадзор концептуально поддерживает законопроект, однако он нуждается в доработке.

По словам врио начальника правового управления Роскомнадзора Марии Смелянской, необходимо прояснить правовой статус владельца «публичной сети», а также более четко прописать все меры, предпринимаемые по реагированию на недостоверные новости.

По словам главы юридического отдела Mail.ru Group, куда входят социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники, Антона Мальгинова , физически невозможно проконтролировать всю информацию, публикуемую в соцсетях.

Как подчеркнул глава комитета по информполитике Леонид Левин , публикации с фейковой информацией необходимо различать: где злонамеренность, а где искреннее заблуждение. По мнению Левина, регулирование данной проблемы не должно смещаться к наказанию рядовых пользователей.

Эксперты отмечают, что при всех плюсах и минусах проекта, работу нововведения можно будет увидеть только на практике.