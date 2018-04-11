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Цукербергу предъявили мем с Путиным
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Цукербергу предъявили мем с Путиным 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: CNBC
Американский сенатор Патрик Лихи (Patrick Leahy) во время разговора с главой Facebook Марком Цукербергом в Конгрессе продемонстрировал распечатки нескольких публикаций, среди которых оказалась фотография улыбающегося президента России Владимира Путина в солнцезащитных очках. Фрагмент трансляции выступления Цукерберга опубликовал телеканал CNBC.
Лихи попытался узнать у Цукерберга, могли ли специалисты Facebook идентифицировать авторов этих постов. Он также упомянул, что именно они были опубликованы пользователями, которые, как полагается, действовали из России и якобы могли повлиять на ход выборов в США. Глава соцсети сообщил, что на данный момент не может точно назвать авторов продемонстрированных публикаций и добавил, что после истории с возможными вмешательствами в выборы администрация Facebook работает над обязательной верификацией всех авторов рекламных постов.
Кроме того, во время допроса в Конгрессе Цукерберг упомянул, что соцсеть сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках расследования так называемого «российского вмешательства» в президентские выборы в США.
Глава соцсети также пообещал значительно расширить штат модераторов и заверил, что команды, отслеживающие спорный контент, будут специализироваться не только на публикациях на английском языке.
Марк Цукерберг явился на опрос в Конгресс и ответил на все интересующие вопросы сенаторов после скандала с масштабной утечкой данных 87 миллионов пользователей Facebook. О массовом сборе информации юзеров стало известно в середине марта. Тогда речь шла об информации 50 миллионов юзеров. Предполагается, что аналитическая компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей для того, чтобы эффективно манипулировать мнением людей в разных странах.
Ранее Цукерберг отправил показания в комитет по энергетике и торговле палаты представителей США, в которых признал, что соцсеть оказалась не в состоянии отследить предполагаемое вмешательство в американские выборы. Он принес извинения за беспомощность Facebook в этой ситуации.
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