Цукербергу предъявили мем с Путиным

Лихи попытался узнать у Цукерберга, могли ли специалисты Facebook идентифицировать авторов этих постов. Он также упомянул, что именно они были опубликованы пользователями, которые, как полагается, действовали из России и якобы могли повлиять на ход выборов в США . Глава соцсети сообщил, что на данный момент не может точно назвать авторов продемонстрированных публикаций и добавил, что после истории с возможными вмешательствами в выборы администрация Facebook работает над обязательной верификацией всех авторов рекламных постов.

Кроме того, во время допроса в Конгрессе Цукерберг упомянул, что соцсеть сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках расследования так называемого «российского вмешательства» в президентские выборы в США.

Глава соцсети также пообещал значительно расширить штат модераторов и заверил, что команды, отслеживающие спорный контент, будут специализироваться не только на публикациях на английском языке.

Марк Цукерберг явился на опрос в Конгресс и ответил на все интересующие вопросы сенаторов после скандала с масштабной утечкой данных 87 миллионов пользователей Facebook. О массовом сборе информации юзеров стало известно в середине марта. Тогда речь шла об информации 50 миллионов юзеров. Предполагается, что аналитическая компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей для того, чтобы эффективно манипулировать мнением людей в разных странах.

Ранее Цукерберг отправил показания в комитет по энергетике и торговле палаты представителей США, в которых признал, что соцсеть оказалась не в состоянии отследить предполагаемое вмешательство в американские выборы. Он принес извинения за беспомощность Facebook в этой ситуации.