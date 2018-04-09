В Госдуме изучат вопрос об ответственности за ложные сведения в соцсетях

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . Комитет Госдумы по информационной политике проработает предложение персонифицировать ответственность конкретного пользователя за распространение ложных сведений и недостоверной информации в рамках совершенствования законопроекта о противоправном контенте в соцсетях, сообщил один из авторов проекта, депутат Сергей Боярский на заседании профильного комитета.

"От представителей отрасли мы получили предложение персонифицировать ответственность конкретного пользователя в части распространения ложных сведений и недостоверной информации. Мы обязательно проработаем это предложение на площадке комитета", — сказал Боярский.

Летом прошлого года депутаты Госдумы от "Единой России" Андрей Альшевских и Сергей Боярский вносили в Госдуму законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. После ряда замечаний было принято решение доработать данный проект закона и внести его заново.

Позже Боярский рассказал РИА Новости, что он и Альшевских внесли в Госдуму проект закона, которым предлагается обязать владельцев соцсетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

По его словам, в новом проекте появились статьи, в которых авторы опираются на действующее законодательство в части распространения ложной информации, общественно значимых сведений под видом достоверных. Такая норма уже есть в законе, но раньше это распространялось на новостные агрегаторы, отметил тогда Боярский.