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В Госдуме изучат вопрос об ответственности за ложные сведения в соцсетях
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В Госдуме изучат вопрос об ответственности за ложные сведения в соцсетях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике проработает предложение персонифицировать ответственность конкретного пользователя за распространение ложных сведений и недостоверной информации в рамках совершенствования законопроекта о противоправном контенте в соцсетях, сообщил один из авторов проекта, депутат Сергей Боярский на заседании профильного комитета.
"От представителей отрасли мы получили предложение персонифицировать ответственность конкретного пользователя в части распространения ложных сведений и недостоверной информации. Мы обязательно проработаем это предложение на площадке комитета", — сказал Боярский.
Летом прошлого года депутаты Госдумы от "Единой России" Андрей Альшевских и Сергей Боярский вносили в Госдуму законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. После ряда замечаний было принято решение доработать данный проект закона и внести его заново.
Позже Боярский рассказал РИА Новости, что он и Альшевских внесли в Госдуму проект закона, которым предлагается обязать владельцев соцсетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
По его словам, в новом проекте появились статьи, в которых авторы опираются на действующее законодательство в части распространения ложной информации, общественно значимых сведений под видом достоверных. Такая норма уже есть в законе, но раньше это распространялось на новостные агрегаторы, отметил тогда Боярский.
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