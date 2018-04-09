Все смартфоны в России могут заставить оснащать отечественным ПО

В ближайшее время всех производителей смартфонов, планшетов и других мобильных гаджетов могут обязать оснащать все свои устройства, ввозимые на территорию нашей страны, не только собственными и стандартными Android-приложениями, но также и их российскими аналогами.

России. С такой инициативой в рамках заседания Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий выступила Елена Заева — начальник Управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы

Например, наряду с приложением Facebook компаниям придется ставить на свои устройства и «Вконтакте», а рядом с Google Maps появятся и Яндекс. Карты. Также российские власти подумывают обязать производителей гаджетов добавить в свои оболочки возможность удаления любых предустановленных приложений за исключением служебных программ.

Источник: ФАС Фото: pixabay.com Опрос: Как много приложений установлено на вашем смартфоне? Меньше 5 5 — 10 10 — 20 Слишком много, чтобы подсчитать! Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Клиенты Сбербанка под угрозой из-за нового вируса

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