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Все смартфоны в России могут заставить оснащать отечественным ПО
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Все смартфоны в России могут заставить оснащать отечественным ПО 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
В ближайшее время всех производителей смартфонов, планшетов и других мобильных гаджетов могут обязать оснащать все свои устройства, ввозимые на территорию нашей страны, не только собственными и стандартными Android-приложениями, но также и их российскими аналогами.
С такой инициативой в рамках заседания Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий выступила Елена Заева — начальник Управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы России.
Например, наряду с приложением Facebook компаниям придется ставить на свои устройства и «Вконтакте», а рядом с Google Maps появятся и Яндекс. Карты. Также российские власти подумывают обязать производителей гаджетов добавить в свои оболочки возможность удаления любых предустановленных приложений за исключением служебных программ.
Источник: ФАС  Фото: pixabay.com Опрос: Как много приложений установлено на вашем смартфоне? Меньше 5 5 — 10 10 — 20 Слишком много, чтобы подсчитать! Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Клиенты Сбербанка под угрозой из-за нового вируса
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