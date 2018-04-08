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Состоялся запуск сервиса для путешествующих болельщиков Week&Tick
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Состоялся запуск сервиса для путешествующих болельщиков Week&Tick 

Чемпионат.com 2 часа назад
8 апреля 2018 года состоялся запуск нового сервиса Week&Tick, который предлагает решения для планирования поездок на спортивные события.
Чтобы позволить болельщикам по-новому взглянуть на планирование путешествий на мероприятия, был создан сервис Week&Tick. Теперь мимо любителей спорта не пройдут крупные спортивные мероприятия и они лично смогут почувствовать накал страстей на финалах важнейших состязаний. Уже сейчас на сайте доступны такие мероприятия, как: финал чемпионата мира по хоккею с шайбой, «Финал четырёх» Евролиги-2018 с посещением всех матчей, Формула 1 — Гран-при Монако, финал Copa del Rei, и список продолжит расширяться. Всего на сайте доступно более 30 мероприятий с вылетом из 5 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани.
Пользователь может оставить заявку для подбора билета на мероприятие, не указанное на сайте, а также обозначить вылет из другого города. Week&Tick создаётся абсолютно для каждого и подберёт как бюджетные, так и премиальные опции в соответствии с заданным запросом пользователя. Приятными бонусами послужат составление сценария путешествия, чтобы ничего не пропустить, и возможность поделиться своим маршрутом путешествия с друзьями и другими пользователями, что позволит заработать при их бронированиях.
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