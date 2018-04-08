Ещё
Экс-сотрудник Cambridge Analytica: данные из Facebook могут храниться в разных частях мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-сотрудник Cambridge Analytica: данные из Facebook могут храниться в разных частях мира 

ТАСС 3 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Бывший сотрудник британской компании Cambridge Analytica Кристофер Уайли полагает, что собранная ею информация о пользователях Facebook может храниться в разных частях мира, включая Россию. С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован в субботу.
По словам Уайли, сейчас сложно сказать, какой круг людей мог ознакомиться с указанными данными. «Что касается того, сколько человек имели доступ к информации Facebook или производным от нее, я сказать не могу, поскольку этих людей было много», — констатировал он. Уайли не исключил, что Cambridge Analytica получила личные данные свыше 87 млн пользователей Facebook. «Может быть больше, совершенно точно», — отметил он.
По версии экс-сотрудника Cambridge Analytica, информация «может храниться в разных частях мира, включая Россию, учитывая тот факт, что профессор, который отвечал за обработку данных, ездил то в Соединенное Королевство, то в Россию».
На вопрос о том, может ли, по его мнению, Facebook в настоящее время проверить, какой именно объем данных был получен Cambridge Analytica, Уайли ответил: «К сожалению, проверить очень трудно. Я знаю, что в Facebook сейчас начали принимать меры, чтобы это исправить, чтобы выяснить, у кого был доступ к данным, куда они могли попасть». Однако получить окончательный ответ, по его словам, очень сложно.
В марте этого года Facebook оказался в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей соцсети с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.
Как заявили ранее представители сети Facebook, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в компании выяснили, что не вся информация была полностью удалена.
ТАСС: последние новости
Клименко считает, что Роскомнадзор работает цивилизованно и методично в отношении Telegram Эксперты Group-IB считают уязвимость сетевого оборудования Cisco высоко критичной СМИ: в Италии закрыт Telegram-канал, использовавшийся для пропаганды ИГ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Яковлевой попал в психушку55
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей407
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»142
Небензя рассказал о новых фактах в деле Скрипаля332
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре201
Видео
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение