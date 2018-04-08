Экс-сотрудник Cambridge Analytica: данные из Facebook могут храниться в разных частях мира

По словам Уайли, сейчас сложно сказать, какой круг людей мог ознакомиться с указанными данными. «Что касается того, сколько человек имели доступ к информации Facebook или производным от нее, я сказать не могу, поскольку этих людей было много», — констатировал он. Уайли не исключил, что Cambridge Analytica получила личные данные свыше 87 млн пользователей Facebook. «Может быть больше, совершенно точно», — отметил он.

По версии экс-сотрудника Cambridge Analytica, информация «может храниться в разных частях мира, включая Россию, учитывая тот факт, что профессор, который отвечал за обработку данных, ездил то в Соединенное Королевство , то в Россию».

На вопрос о том, может ли, по его мнению, Facebook в настоящее время проверить, какой именно объем данных был получен Cambridge Analytica, Уайли ответил: «К сожалению, проверить очень трудно. Я знаю, что в Facebook сейчас начали принимать меры, чтобы это исправить, чтобы выяснить, у кого был доступ к данным, куда они могли попасть». Однако получить окончательный ответ, по его словам, очень сложно.

В марте этого года Facebook оказался в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей соцсети с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.