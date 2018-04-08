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В Москве появился первый жилой комплекс с системой распознавания лиц
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В Москве появился первый жилой комплекс с системой распознавания лиц 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Название ему выбрали соответствующее — «Лица». Комплекс оснащен системой распознавания лиц от компаний VisionLabs и Alphaopen, которая позволяет жильцам не пользоваться ключами, чтобы попасть в здание, и не выбирать этаж, на который должен подняться лифт.
Кроме того, на территории здания действует интеллектуальное видеонаблюдение и система распознавания въезжающих автомобилей: это позволяет автоматически отслеживать количество гостей в доме и передавать эту информацию сотрудникам службы безопасности.
Жители комплекса также могут получить удаленный доступ ко всем службам дома через мобильное приложение. Им доступны консьерж, видеодомофон, заказ пропусков для гостей, room-service, доставка продуктов, выбор сеансов домового кинотеатра и связь с управляющей компанией. А еще жильцы могут установить в квартире умные устройства и управлять ими через интернет.
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