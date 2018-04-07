Tele2 показывает свою рекламу поверх любых сайтов

Tele2 показывает свою рекламу поверх любых сайтовАбоненты Tele2 начали замечать навязчивые рекламные баннеры поверх чужих сайтов. Об этом рассказал один из пользователей Twitter.

Вы охренели там совсем встраивать рекламу на ЧУЖИЕ сайты?! pic.twitter.com/LZIR91ILCc — ermushko (@ermushko) April 6, 2018

Tele2 подменяет JS-файлы сайта, загружает рекламу своего сервиса знакомств и восстанавливает исходные файлы. При этом работает это на сайтах с протоколом HTTP. При этом представители оператора сообщили, что такая практика — обычное явление. Компания «оставляет за собой право настраивать показ баннерной рекламы на собственное усмотрение».

Данный рекламный канал является собственным каналом оператора. Это реклама, которая отображается в интернете только у абонентов Tele2. Оператор оставляет за собой право настраивать показ баннерной рекламы на собственное усмотрение. — Tele2 Россия (@Tele2Russia) April 7, 2018

Это уже не первый случай, когда операторы вставляют свою рекламу поверх чужих сайтов. В прошлом году тоже самое делал и МегаФон.