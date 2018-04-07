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Хакеры на сутки оставили без интернета сотни волгоградцев
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Хакеры на сутки оставили без интернета сотни волгоградцев 

v1.ru 46 минут назад
Фото: v1.ru
Компания «Вист онлайн», снабжавшая интернетом сотни волгоградцев, стала жертвой хакеров.
— Вчера в районе 18:00 не смогли войти в Сеть. Повторили попытку через час и через два. Без результатов, — рассказывает волгоградец Андрей Михайленко. — Сегодня утром вместо стартовой странички вновь увидели предупреждение о том, что интернета нет.
В компании «Вист онлайн» уточнили, что атака, после которой в руках хакеров оказался доступ к настройкам операторского оборудования, произошла накануне в 18:00.
— К сожалению, войти в Сеть не смогли почти все наши клиенты, — сказано на сайте «Вист онлайн». — Монтажные бригады объезжают все узлы связи в городе и области. Мы планируем закончить все работы в течение дня.
Всем своим клиентам компания пообещала сделать перерасчет и вернуть деньги за сутки без интернета.
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