Хакеры на сутки оставили без интернета сотни волгоградцев

Компания «Вист онлайн», снабжавшая интернетом сотни волгоградцев, стала жертвой хакеров.

— Вчера в районе 18:00 не смогли войти в Сеть. Повторили попытку через час и через два. Без результатов, — рассказывает волгоградец Андрей Михайленко . — Сегодня утром вместо стартовой странички вновь увидели предупреждение о том, что интернета нет.

В компании «Вист онлайн» уточнили, что атака, после которой в руках хакеров оказался доступ к настройкам операторского оборудования, произошла накануне в 18:00.

— К сожалению, войти в Сеть не смогли почти все наши клиенты, — сказано на сайте «Вист онлайн». — Монтажные бригады объезжают все узлы связи в городе и области. Мы планируем закончить все работы в течение дня.

Всем своим клиентам компания пообещала сделать перерасчет и вернуть деньги за сутки без интернета.